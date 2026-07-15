Жительница Анадыря лишилась денег при аренде квартиры через мессенджер

Мошенники обманули молодых людей более чем на 30 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре 19-летняя девушка и ее знакомый стали жертвами мошенников, пытаясь снять жилье посуточно. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Чукотскому АО.

В начале июля потерпевшая разместила в местной группе мессенджера объявление о срочном поиске аренды. С ней связался неизвестный и предложил помощь, но тогда пара нашла другой вариант. Однако через несколько дней девушка вновь обратилась к тому же пользователю – и он предложил жилье уже на неделю, назвав стоимость 3 500 рублей за сутки и попросив внести залог, пообещав вернуть его при выселении.

Доверившись «арендодателю», знакомый девушки перевел тремя платежами 10 500, 14 000 и 6 000 рублей – в общей сложности 30 500 рублей. Сразу после получения денег собеседник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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