Суд обязал работодателя в Приморье выплатить 300 тысяч за травму сотрудника

В Приморье прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда для работника логистической компании, пострадавшего на производстве в городе Большой Камень. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в июне 2025 года – сотрудник получил травму головы в период внутривахтового отдыха. Однако работодатель скрыл факт происшествия и уведомил уполномоченные органы только спустя полгода – в январе 2026 года. Когда информация все же стала известна прокуратуре, надзорное ведомство инициировало проверку и обратилось в суд в защиту прав пострадавшего.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с организации-работодателя компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ – нарушение государственных нормативных требований охраны труда. По результатам рассмотрения юридическое лицо оштрафовали на 80 тысяч рублей за несвоевременное информирование о несчастном случае и нарушение трудового законодательства.

Ход проверки и результаты процессуальных мероприятий находятся на постоянном контроле прокуратуры.

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