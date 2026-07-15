16 июля в Приморье потеплеет до +31 градуса Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

16 июля погоду в Приморском крае будет определять высотная ложбина, благодаря чему осадки будут кратковременными и локальными. В большинстве районов существенных дождей не прогнозируется – лишь местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-западного направления сменится к середине дня на западный и юго-западный, местами порывы могут достигать сильных значений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температурный фон останется летним: ночью +16…+21°C, днем воздух прогреется до +26…+31°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако в ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер в начале ночи будет северо-западным, западным, временами сильным, днем сменится на западный и юго-западный, во второй половине дня усилится до сильного. Температура воздуха в краевой столице ночью составит +20…+22°C, днем прогреется до +28…+30°C.

В Уссурийске прогнозируется переменная облачность, в начале ночи возможен небольшой дождь, днем без осадков, ветер слабый с переходом на умеренный, температура днем достигнет +28…+30°C. В Находке погода порадует полным отсутствием осадков, ветер умеренный, днем до +27…+29°C.

Температура воды в прибрежных акваториях продолжает радовать: в Амурском заливе – +21°C, в районе Находки – +20°C, а в заливе Посьета вода прогрелась до +25°C.

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