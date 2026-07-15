Во Владивостоке режим повышенной готовности продлили до 17 июля

15 июля на Владивосток обрушились мощные ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке режим повышенной готовности, введенный из-за сильных дождей, продлили до 9 часов утра 17 июля – такое решение приняли несмотря на то, что город достойно справился с непогодой. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

За минувшие сутки в приморской столице выпало 35,5 миллиметра осадков, однако крупных происшествий и подтоплений зафиксировано не было.

«Почти 36 миллиметров осадков – это серьезные цифры, но город достойно справился с непогодой. Крупных происшествий удалось избежать благодаря не только слаженной работе городских служб, но и правильно выбранной позиции населения. Люди не использовали личный транспорт, а те, кто выезжал, не ставили автомобили под наклоненными конструкциями и большими деревьями», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Ранее проведенные работы на сетях ливневой канализации на улице Пограничной и площади Луговой позволили избежать затоплений, а энергетики отработали без сбоев. Тем не менее, режим повышенной готовности продолжает действовать – все службы жизнеобеспечения переведены на усиленный круглосуточный режим и готовы оперативно реагировать на любые возможные последствия непогоды.

По прогнозам синоптиков, уже завтра, 16 июля, во Владивостоке осадки прекратятся: ожидается преимущественно сухая погода, утром местами туман, днем воздух прогреется до +30°C, ветер будет умеренным до сильного. Однако до пятницы все экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

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