50 пятнистых оленей направили в центр реабилитации диких животных в Приморье

Олени будут обитать в новом центре реабилитации амурских тигров и других диких животных. Фото: пресс-служба объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда»

В Приморском крае продолжается работа по созданию первого в России государственного центра реабилитации амурских тигров и других диких животных – на днях АНО «Дальневосточные леопарды» передала своему партнеру, АНО «Центр «Амурский тигр», 50 пятнистых оленей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда».

Четверых животных ранее уже выпустили в готовый вольер для копытных, чтобы специалисты могли проверить надежность ограждений, состояние территории и оборудования до того, как сюда начнут поступать раненые и ослабленные звери из дикой природы. Новый центр возводится на границе Уссурийского заповедника, который находится под управлением «Земли леопарда», при поддержке регионального правительства.

На данный момент на территории уже функционирует вольер для копытных, активно ведется строительство восьми просторных вольеров для амурских тигров, отдельных помещений для медведей и птиц, а также карантинных боксов для животных, которым требуется хирургическое вмешательство.

После завершения всех работ центр сможет принимать первых пациентов – хищников и других зверей, нуждающихся в лечении и реабилитации. Те из них, кто сможет восстановиться, будут возвращены в естественную среду обитания, а для особей с травмами, не позволяющими выжить на воле, предусмотрен хоспис.

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