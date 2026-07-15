Более 2,5 тысяч человек примут участие в «Гонке героев» во Владивостоке 18 июля

Гостей и спортсменов ждет шестикилометровая трасса с 23 препятствиями на силу, ловкость и выносливость, а также насыщенная развлекательная программа. Фото: АНО «Лига героев»

18 июля на полигоне «Горностай» во Владивостоке пройдет традиционный забег «Гонка героев» (18+), а также всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями, участниками которых станут более 2,5 тысячи человек. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Гостей и спортсменов ждет шестикилометровая трасса с 23 препятствиями на силу, ловкость и выносливость, а также насыщенная развлекательная программа.

Участникам предстоит преодолеть рукоходы, заборы, рвы, водно-грязевые преграды, полосу под колючей проволокой, барьер из бревен и проемы между шинами. Кульминацией гонки станет восхождение на «Эверест» – восьмиметровую горку с канатами, требующую вертикального подъема. Принять участие могут все желающие старше 18 лет при наличии медицинской справки. Доступны индивидуальный «Массовый старт», командные форматы по 10 человек с инструктором, а также корпоративный зачет для компаний.

Всероссийский статус соревнований дает спортсменам возможность получить звание победителя или призера всероссийских стартов, попасть в сборную региона, выполнить норматив кандидата в мастера спорта и отобраться на чемпионаты Европы и мира. В рамках мероприятия также пройдут чемпионаты в категориях PRO и возрастных группах от 18 до 40+. Помимо основной дистанции, для участников и гостей подготовлены спортивные и развлекательные активности от партнеров, массовая разминка, фотозоны и зоны восстановления.

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