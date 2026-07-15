Зарплаты бюджетников в Приморье выросли за год почти на 10 процентов

Заметно больше стали получать работники дошкольных учреждений Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае наблюдается устойчивый рост заработной платы работников бюджетной сферы. По итогам первого квартала 2026 года положительная динамика отмечена во всех ключевых направлениях – образовании, здравоохранении, социальной защите и культуре. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе составил 77 973 рубля, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (71 164 рубля).

Самый заметный рост зафиксирован в дошкольном образовании: зарплата педагогов детских садов увеличилась на 22,6% – до 86 936 рублей. У учителей школ средний доход вырос на 17,1% и достиг 91 241 рубля, у преподавателей колледжей и техникумов – 91 990 рублей. В социальной сфере средняя зарплата социальных работников выросла на 16% – до 89 013 рублей, а у педагогов, работающих с детьми-сиротами, превысила 87 тысяч. В учреждениях культуры средний заработок достиг 97 424 рублей (+14,8%), а врачи и работники медучреждений с высшим образованием в среднем зарабатывают более 170 тысяч рублей (+9,9%).

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