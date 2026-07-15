Энергетики восстанавливают электроснабжение в Хасанском округе

15 июля было зафиксировано отключение линии электропередачи «Уссурийск-1 – Тереховка» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье энергетики устраняют последствия непогоды, обрушившейся на край в 15 июля. Так, в этот день было зафиксировано отключение линии электропередачи «Уссурийск-1 – Тереховка», из-за чего без света остались часть Надеждинского района и весь Хасанский округ. Также были обесточены несколько подстанций. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал АО «ДРСК».

Специалисты задействовали резервные источники питания и уже включили все обесточенные подстанции, кроме подстанции «Тереховка».

В филиале «Приморские электрические сети» с 14 июля действует режим повышенной готовности в связи с сильными дождями и штормовым предупреждением.

В компании также уточнили, что, по состоянию на утро 15 июля серьезных нарушений электроснабжения в регионе не фиксировалось, однако днем и вечером произошли локальные отключения, которые энергетики оперативно устраняли. На других территориях Приморья подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

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