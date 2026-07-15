В Петропавловске-Камчатском локализовали пожар на мусорном полигоне Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском продолжается борьба с крупным пожаром. К утру 16 июля основной очаг возгорания удалось локализовать – по периметру территории отсыпан грунт, что остановило распространение огня. Однако задымление остается сильным, и дым стелется прямо в черте города, вызывая беспокойство у горожан. Работы по ликвидации продолжают. В городе введен режим повышенной готовности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На месте происшествия вечером 15 июля работали руководители края и города: зампред правительства Камчатского края Дмитрий Шипицын, министр по ЧС Сергей Лебедев, врип главы города Андрей Воровский и руководители служб ГО и ЧС.

В тушении задействованы силы КТП РС ЧС, ООО «Полигон» и противопожарные подразделения. Приказом руководителя полигона вводится режим ЧС объектового характера, сохраняется режим повышенной готовности для всего городского округа. Сотрудники Роспотребнадзора ведут мониторинг проб воздуха.

Городские службы пока остаются в режиме повышенной готовности. Решение о его снятии власти примут к обеду, оценив динамику задымления и состояние воздушной среды.

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