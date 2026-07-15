На Чукотке обманули супружескую пару на 97 тысяч рублей при аренде жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре зарегистрирован очередной случай дистанционного мошенничества. Жертвой стала 22-летняя жительница села Канчалан, которая приехала в столицу Чукотки, чтобы провести время с мужем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сначала пара жила у знакомой, но, когда та вернулась из отпуска, супруги начали искать посуточное жилье. Мужчина разместил объявление в одном из местных чатов – и почти сразу откликнулся «арендодатель», предложивший посмотреть квартиру на следующий день.

Однако просмотр так и не состоялся. Вместо этого лже-наймодатель начал выманивать деньги. Сначала он попросил предоплату за 4 дня проживания – 20 тысяч рублей – и столько же в качестве залога. Затем в переписке убедил мужчину одолжить ему еще 57 тысяч «всего на один день».

В общей сложности потерпевший перевел аферисту 97 тысяч рублей. Позже мошенник попытался вытянуть еще 34 тысячи, но супруга вовремя заметила неладное и остановила мужа. Когда мужчина настойчиво потребовал назначить время просмотра, аферист сначала уклонялся, а затем перестал выходить на связь.

По факту заведено уголовное дело. Полиция напоминает: не вносите предоплату до осмотра жилья и подписания договора – это высокий риск. Избегайте частных переводов по просьбе «арендодателей», пользуйтесь проверенными сервисами аренды и сохраняйте скриншоты переписки. Любое требование срочного бронирования или предоплаты – повод насторожиться. Если вы стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в полицию.

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