Санитарная авиация Приморья за день спасла ребенка и пенсионера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Санитарная авиация Приморского края за один день выполнила две экстренные эвакуации. Первый вылет – в Спасск-Дальний, где санитарный вертолет забрал пятилетнюю девочку, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии. Второй борт отправился в поселок Пограничный за 64-летним мужчиной с тяжелым заболеванием органов грудной клетки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Решение о переводе пациентов во Владивосток принимали ведущие специалисты края после экстренных консультаций. Оба случая требовали срочного вмешательства и высокотехнологичной помощи, которую могли предоставить только в крупном медицинском центре краевой столицы.

Вертолетный транспорт позволил сократить время в пути до минимума – это критично при травмах и острых состояниях. В итоге обоих пациентов успешно доставили, провели необходимое лечение и уже выписали домой.

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