В Авачинской бухте на Камчатке продолжает действовать особый режим навигации Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Камчатский край остается стратегически важным регионом, где базируются надводные и подводные силы Тихоокеанского флота. Для безопасности граждан и защиты военных объектов здесь действует строгий режим судоходства. В Авачинской бухте, которая является главными морскими воротами Петропавловска-Камчатского, установлены правила плавания, утвержденные Гидрографической службой Тихоокеанского флота. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Определены зоны, где нахождение гражданского флота категорически запрещено. Это бухты Крашенинникова, Богатыревка, Ильичева, Завойко, Богородское озеро, Щитовая и бухточка «Соленое Озеро». В этих акваториях дислоцируются военные корабли и подводные лодки, и любое постороннее судно может быть воспринято как угроза. Кроме того, с 23:00 текущих суток до 6:00 утра следующих суток движение всех судов, катеров и маломерных плавсредств в Авачинской губе полностью запрещено. Руководство движением осуществляет командир охраны водного района через дежурного по рейду.

Судовладельцам и организаторам морских прогулок настоятельно рекомендуется заранее знакомиться с режимами навигации, сверяться с диспетчерскими службами флота, порта и пограничных кораблей.

Все подробности можно уточнить у дежурного по рейду по телефону +7(4152) 21-09-93, у диспетчера Петропавловского порта +7 (4152) 43-45-28 и в едином кол-центре Камчатского края 8-800-141-00-00.

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