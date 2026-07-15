На Камчатке Роспотребнадзор проверил воздух у горящего полигона Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке продолжается борьба с пожаром на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Петропавловске-Камчатском, и одним из главных вопросов остается качество воздуха в городе. Роспотребнадзор организовал усиленный мониторинг атмосферного воздуха на селитебной территории поселка Дальний. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С часу ночи 16 июля специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» провели исследование 60 проб – и, к счастью, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Однако в настоящее время отбор проб временно приостановлен. Причина – методические ограничения: по нормативам, пробы воздуха можно брать только при относительной влажности не выше 80%. Сейчас погодные условия не позволяют проводить измерения. Как только влажность снизится до допустимого уровня, лабораторный контроль возобновят. Мониторинг продолжат до полной ликвидации последствий возгорания.

Роспотребнадзор рекомендует жителям принимать меры предосторожности: ограничить время на открытом воздухе, использовать маски (менять каждые 3 часа), плотно закрывать окна и форточки в квартирах, а также вентиляционные решетки. Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы строго соблюдать режим приема лекарств и при необходимости советоваться с врачом. Санитарно-эпидемиологическая обстановка находится на контроле ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.