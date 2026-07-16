В Приморье размыло дороги в Октябрьском округе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сохраняется сложная дорожная обстановка из-за ливневых дождей и паводков. В четверг, 16 июля, в нескольких округах действуют ограничения и переливы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В Октябрьском округе ситуация наиболее тяжелая – полностью закрыт проезд на 14-м километре трассы Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава: там перелив на проезжей части, и возобновить движение можно будет только после спада воды. Также затруднен проезд на 9-м километре Покровка – Новогеоргиевка – перелив глубиной 30 сантиметров и длиной 10 метров. Легковые машины там могут застрять.

В Пограничном округе на 8-м километре дороги Гродеково – Барановка – Садовый уровень воды постепенно снижается. Проезд есть, но пока затруднен – водителям стоит быть внимательными. В Шкотовском округе перелив на 24-м километре трассы Штыково – Ивановка – Реттиховка: глубина 20 сантиметров, длина 15 метров, проезд открыт. В Хорольском округе на 8-м километре Хороль – Новобельмановка – Лучки перелив глубиной 20 сантиметров, длина – 150 метров, и вода продолжает прибывать. Проезд для легковых машин затруднен – лучше выбирать объездные пути.

Дорожные службы мониторят ситуацию и приступят к восстановлению участков, как только вода спадет. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок по указанным направлениям, соблюдать скоростной режим и не рисковать на затопленных участках.

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