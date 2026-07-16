В Приморье не пустили 26 тонн китайских фруктов из-за опасного вредителя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На границе Приморья сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз крупной партии фруктов из Китая. 13 июля на фитосанитарном посту «Пограничный» инспекторы досмотрели груз общим весом более 26 тонн – в нем были нектарины, персики, сливы и другие виды плодовой продукции. В ходе проверки отобрали образцы и отправили их на исследование в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Итог экспертизы оказался тревожным: в сливах весом 180 кг обнаружили гусениц восточной плодожорки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Это первый случай выявления такого вредителя в импортной продукции в этом году. Восточная плодожорка – крайне опасный карантинный объект для России. Ее гусеницы поражают побеги и плоды практически всех косточковых и семечковых культур – яблони, груши, персики, сливы, абрикосы и даже айву. Вредитель отличается высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться, а при массовом размножении может полностью уничтожить урожай в садах и питомниках.

Зараженную партию слив запретили к ввозу, по выбору собственника груз будет уничтожен.

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