Александр Дерягин стал новым начальником УМВД Камчатки Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке официально сменилось руководство УМВД России по краю. Указом Президента Российской Федерации новым начальником управления назначен полковник полиции Александр Дерягин. В торжественной церемонии представления, состоявшейся в Петропавловске-Камчатском, принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который лично ознакомил личный состав с новым руководителем. Рядом с главой МВД на мероприятии присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, зампред Госдумы Ирина Яровая, представители законодательной и исполнительной власти региона, а также руководители правоохранительных и надзорных органов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Владимир Колокольцев обозначил для нового начальника и всего управления несколько приоритетных направлений. Среди них – усиление борьбы с киберпреступностью, противодействие наркоугрозе, контроль за миграционной сферой и экономической безопасностью, а также повышенное внимание к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, особенно в разгар летних каникул. Министр подчеркнул, что новый руководитель имеет необходимый опыт и знаком со спецификой ключевых подразделений органов внутренних дел, что позволит ему эффективно решать поставленные задачи.

Полковник Дерягин поблагодарил за высокое доверие и пообещал приложить все силы для оправдания надежд. Он заявил, что будет выстраивать работу в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами, судами и исполнительной властью Камчатского края. По каждому из обозначенных направлений будет разработан комплекс дополнительных мер, исполнение которых он возьмет на личный контроль. Министр также напомнил о необходимости уделять внимание заботе о личном составе в условиях высокого некомплекта и серьезных нагрузок.

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