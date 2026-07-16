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НовостиОбщество16 июля 2026 1:40

Александр Дерягин стал новым начальником УМВД Камчатки

Министр внутренних дел поставил перед ним основные задачи
Алина БОНДАРЕНКО
Александр Дерягин стал новым начальником УМВД Камчатки

Александр Дерягин стал новым начальником УМВД Камчатки

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке официально сменилось руководство УМВД России по краю. Указом Президента Российской Федерации новым начальником управления назначен полковник полиции Александр Дерягин. В торжественной церемонии представления, состоявшейся в Петропавловске-Камчатском, принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который лично ознакомил личный состав с новым руководителем. Рядом с главой МВД на мероприятии присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, зампред Госдумы Ирина Яровая, представители законодательной и исполнительной власти региона, а также руководители правоохранительных и надзорных органов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Владимир Колокольцев обозначил для нового начальника и всего управления несколько приоритетных направлений. Среди них – усиление борьбы с киберпреступностью, противодействие наркоугрозе, контроль за миграционной сферой и экономической безопасностью, а также повышенное внимание к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, особенно в разгар летних каникул. Министр подчеркнул, что новый руководитель имеет необходимый опыт и знаком со спецификой ключевых подразделений органов внутренних дел, что позволит ему эффективно решать поставленные задачи.

Полковник Дерягин поблагодарил за высокое доверие и пообещал приложить все силы для оправдания надежд. Он заявил, что будет выстраивать работу в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами, судами и исполнительной властью Камчатского края. По каждому из обозначенных направлений будет разработан комплекс дополнительных мер, исполнение которых он возьмет на личный контроль. Министр также напомнил о необходимости уделять внимание заботе о личном составе в условиях высокого некомплекта и серьезных нагрузок.

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