Страховку за убийство директора гостиницы выплатит житель Камчатки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вынесено решение по гражданскому иску – к осужденному предъявили требования за выплаты страховой компании. Все началось 3 февраля 2025 года, когда в гостиничном комплексе был убит его генеральный директор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вскоре выяснилось, что погибший был застрахован по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Комиссия с участием представителя ОСФР составила акт о несчастном случае со смертельным исходом, и Социальный фонд начал выплаты родственникам погибшего. В общей сложности сумма страхового возмещения составила 3 197 875 рублей.

Местный житель был признан виновным в умышленном убийстве и осужден. После этого Отделение Социального фонда обратилось в суд с регрессным иском: оно требовало взыскать с него все страховые выплаты, которые фонд выплатил родственникам. По закону, если вред причинен другому лицу, то страховщик, выплативший возмещение, имеет право обратного требования (регресса) к виновному лицу. Суд изучил материалы и пришел к выводу, что факт причинения вреда застрахованному лицу полностью подтвержден. А значит, страховщик вправе требовать возмещения своих расходов.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с осужденного 3,2 миллиона , а также госпошлину в доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 46,4 тысячи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.