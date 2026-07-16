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НовостиПроисшествия16 июля 2026 2:11

Страховку за убийство директора гостиницы выплатит житель Камчатки

Мужчина обязан возместить Социальному фонду все страховые выплаты
Алина БОНДАРЕНКО
Страховку за убийство директора гостиницы выплатит житель Камчатки

Страховку за убийство директора гостиницы выплатит житель Камчатки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вынесено решение по гражданскому иску – к осужденному предъявили требования за выплаты страховой компании. Все началось 3 февраля 2025 года, когда в гостиничном комплексе был убит его генеральный директор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вскоре выяснилось, что погибший был застрахован по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Комиссия с участием представителя ОСФР составила акт о несчастном случае со смертельным исходом, и Социальный фонд начал выплаты родственникам погибшего. В общей сложности сумма страхового возмещения составила 3 197 875 рублей.

Местный житель был признан виновным в умышленном убийстве и осужден. После этого Отделение Социального фонда обратилось в суд с регрессным иском: оно требовало взыскать с него все страховые выплаты, которые фонд выплатил родственникам. По закону, если вред причинен другому лицу, то страховщик, выплативший возмещение, имеет право обратного требования (регресса) к виновному лицу. Суд изучил материалы и пришел к выводу, что факт причинения вреда застрахованному лицу полностью подтвержден. А значит, страховщик вправе требовать возмещения своих расходов.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с осужденного 3,2 миллиона , а также госпошлину в доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 46,4 тысячи.

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