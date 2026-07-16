На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 километров 16 июля Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "ЕГС РАН"/kbgsras

На Камчатке вулкан Шивелуч продолжает демонстрировать активность. В четверг, 16 июля, в период с 12:46 до 13:12 по местному времени, по сейсмическим данным зафиксирован мощный пепловый выброс на высоту около 7 тысяч метров над уровнем моря. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Это не первый эпизод в этом месяце – на прошлой неделе исполин уже выбрасывал пепел на 10,5 километра. С 15 июля ему присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Выпадения пепла в селах и городах пока не зафиксировано. Однако за ситуацией следят специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Вулкан продолжает взрыво-экструзивное извержение, и специалисты ранее предупреждали: в любой момент возможны новые выбросы на высоту до 12 км.

Шивелуч остается одним из самых активных вулканов Камчатки, и его поведение требует постоянного внимания.

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