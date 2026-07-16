В Шкотовском округе Приморья при пожаре в частном доме погиб человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Шкотовском округе Приморского края утром 16 июля произошел трагический пожар в частном жилом доме. Пламя охватило строение в поселке городского типа Шкотово, и к моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на значительную площадь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Спасателям удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади около 80 квадратных метров, но без жертв не обошлось – в ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего. Его личность пока устанавливается.

Также в результате пожара пострадал мужчина 1998 года рождения. Его состояние уточняется. Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия. Им предстоит установить причину возгорания.

МЧС призывает жителей частного сектора внимательнее относиться к правилам пожарной безопасности, проверять печи и проводку, устанавливать дымовые извещатели.

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