На Камчатке директор фирмы прятала от налогов 32 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела об уклонении от налогов. Перед судом предстанет 76-летняя женщина – генеральный директор коммерческой организации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2025 года она, зная о многомиллионной задолженности перед бюджетом и о приостановлении операций по счетам, организовала систему сокрытия активов. Руководительница направляла распорядительные письма напрямую контрагентам, минуя банковские счета компании, чтобы деньги не попали под взыскание. В итоге из-под контроля налоговиков удалось вывести 32,3 миллиона рублей.

Несмотря на внушительные суммы, которые ушли на текущие нужды, задолженность предприятия перед бюджетами всех уровней по-прежнему составляет более 7 миллионов рублей – и это без учета пеней и штрафов. Налоговики выявили преступную схему и передали материалы в Следственный комитет. Следователи допросили свидетелей, изъяли и изучили финансовые документы и банковские выписки, подтвердив прямую причинно-следственную связь между действиями директора и сокрытием средств.

Уголовное дело завели по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере». Сейчас документы переданы для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.

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