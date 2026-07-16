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НовостиПроисшествия16 июля 2026 2:55

На Камчатке директор фирмы прятала от налогов 32 миллиона рублей

Деньги шли напрямую контрагентам, минуя счета компании
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке директор фирмы прятала от налогов 32 миллиона рублей

На Камчатке директор фирмы прятала от налогов 32 миллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела об уклонении от налогов. Перед судом предстанет 76-летняя женщина – генеральный директор коммерческой организации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2025 года она, зная о многомиллионной задолженности перед бюджетом и о приостановлении операций по счетам, организовала систему сокрытия активов. Руководительница направляла распорядительные письма напрямую контрагентам, минуя банковские счета компании, чтобы деньги не попали под взыскание. В итоге из-под контроля налоговиков удалось вывести 32,3 миллиона рублей.

Несмотря на внушительные суммы, которые ушли на текущие нужды, задолженность предприятия перед бюджетами всех уровней по-прежнему составляет более 7 миллионов рублей – и это без учета пеней и штрафов. Налоговики выявили преступную схему и передали материалы в Следственный комитет. Следователи допросили свидетелей, изъяли и изучили финансовые документы и банковские выписки, подтвердив прямую причинно-следственную связь между действиями директора и сокрытием средств.

Уголовное дело завели по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере». Сейчас документы переданы для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.

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