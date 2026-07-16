Жительницу Приморья осудят за гибель дочери при пожаре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Спасском районе Приморского края состоится заседание по делу о гибели 9-летней девочки. Как установлено следствием, 42-летняя мать оставила свою дочь одну в спальной комнате, не обеспечив должного присмотра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ребенок, оставшийся без контроля, нашел зажигалку и, играя, поджег двухъярусную кровать. Огонь мгновенно охватил мебель и комнату. Когда взрослые заметили дым, было уже поздно – девочка надышалась угарным газом и погибла на месте.

Против матери завели уголовное. Судебное заседание назначено на 21 июля. В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит до трех лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.