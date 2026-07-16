Жителя Приморья осудили за вымогательство денег у чужого должника Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае вынесен приговор 42-летнему мужчине, который решил вернуть долг не через суд, а с помощью кулаков и угроз. Все началось в 2020 году, когда потерпевший одолжил у знакомого 250 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако спустя время к заемщику пришли не те, кто давал деньги, а совсем другие люди – подсудимый и трое его сообщников, которым почему-то стало известно о займе. Они не имели никакого отношения к кредитору, но решили сами «взыскать» чужой долг. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В декабре 2021 года в селе Первомайское Михайловского округа они встретились с потерпевшим. Сначала фигуранты нанесли ему не менее шести ударов руками и ногами по голове и телу, затем затолкали в машину, продолжили избиение в пути и, наконец, выдвинули требование: отдай 375 тысяч рублей – это, по их словам, долг с «процентами».

Подсудимый, у которого уже была судимость, вину в содеянном не признал. Но суд, изучив все доказательства, признал его виновным в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия и в крупном размере. С учетом предыдущего приговора он получил 3 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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