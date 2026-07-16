На Камчатке многодетный отец ударил человека трубой по голове возле бара Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вынесен приговор 36-летнему жителю Елизова, который в ходе уличной драки едва не убил человека. Все произошло в марте этого года в местном кафе: мужчина выпивал с приятелями, вышли на улицу, и между компаниями вспыхнула ссора с другими парнями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе конфликта подсудимый нашел в кустах металлическую трубу длиной около метра и нанес ею удар по голове одному из оппонентов. Травма оказалась тяжелой – потерпевший долго лечился в больнице.

В суде фигурант признал вину. Смягчающими обстоятельствами стали наличие на иждивении четырех детей, беременность супруги, а также противоправное поведение самого потерпевшего в момент конфликта. Тем не менее суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима – мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшему 750 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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