Во Владивостоке на месяц изменят маршруты автобусов № 46 и 66 Фото: Управление общественного транспорта города Владивостока/@gortrans_vl

Во Владивостоке в конце июля стартует масштабная реконструкция тепловых сетей, которая затронет движение общественного транспорта. С 27 июля по 27 августа изменится схема движения автобусных маршрутов № 46 и № 66 – это связано с перекрытием участка улицы Невельского. Ограничение будет действовать ежедневно с 08:00 до 23:00, а завершится только 27 августа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Маршрут № 66 «64 микрорайон – Площадь Борцов Революции» поедет по новому пути: улица Ладыгина - Адмирала Кузнецова - Спиридонова, а дальше – по привычной схеме.

Автобусы № 46 «Шепеткова – 63 микрорайон» изменят направление следующим образом: Спиридонова - Адмирала Кузнецова - Невельского (до места перекрытия), а затем – разворот и движение в обратную сторону.

Власти просят жителей и гостей города заранее планировать поездки с учетом изменений.

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