В Приморье с начала сезона от клещей пострадали почти 6,8 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжается сезон активности клещей. С начала года в медицинские организации региона за помощью обратились 6 772 человека – это на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В лабораторию на исследование доставили 74,3% снятых с людей клещей, и результаты оказались тревожными: почти каждый второй (42,8%) заражен. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Среди выявленных возбудителей лидируют риккетсиозы (21,7%) и боррелиоз (18,8%), реже встречаются гранулоцитарный анаплазмоз (1,2%), моноцитарный эрлихиоз (0,8%) и вирус клещевого энцефалита (0,3%).

Если клещ присосался, важно как можно быстрее его удалить – самостоятельно или в травмпункте. После удаления нужно поместить его в герметичную емкость и сдать на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. При положительном результате необходимо срочно обратиться к врачу для экстренной профилактики.

Чтобы избежать укусов, специалисты советуют носить светлую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и проводить осмотры тела каждые 15-20 минут во время прогулок в лесу. После возвращения домой нужно тщательно осматривать кожу и волосы, а также проверять домашних питомцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.