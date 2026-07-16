В Анадыре женщина ударила гостью ножом в грудь во время застолья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке перед судом предстанет 53-летняя жительница Анадыря, обвиняемая в покушении на убийство. Инцидент произошел 6 мая этого года во время совместного распития спиртных напитков – между хозяйкой квартиры и ее гостьей вспыхнула ссора, которая переросла в агрессию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщина, не сдержав эмоций, схватила кухонный нож и нанесла гостье удар в область груди, причинив тяжкий вред здоровью. Однако довести свой умысел до конца она не смогла: потерпевшая выбежала в подъезд, где соседи и очевидцы вызвали скорую помощь, которая спасла ей жизнь.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Несмотря на это, прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Уголовное дело направлено в Анадырский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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