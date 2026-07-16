В Приморье суд вернул муниципалитету два участка в бухте Гека Фото: прокуратура Приморского края

В Приморском крае завершился судебный спор, длившийся годами. Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, по которому два земельных участка в поселке Безверхово (район бухты Гека) возвращены в муниципальную собственность. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Иск подала прокуратура Хасанского района, которая установила, что в 2012 году участки были незаконно оформлены в частную собственность. Формальным основанием для приватизации послужило наличие на них «объектов незавершенного строительства» и «вспомогательных строений». Однако проверка показала: никаких капитальных зданий на участках не было.

История началась в 2009 году, когда администрация Хасанского района предоставила гражданину два смежных участка для ведения личного подсобного хозяйства. Но владелец не использовал землю по назначению, а через три года переоформил ее в собственность, введя муниципалитет в заблуждение. Прокуратура потребовала признать сделки купли-продажи недействительными, и суд первой инстанции полностью ее поддержал. Ответчик попытался обжаловать это решение, но краевой суд не нашел оснований для отмены и оставил вердикт без изменений.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

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