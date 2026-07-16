В Приморье почти месяц ищут пропавший вертолет Robinson R44 Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тернейском округе Приморского края продолжаются масштабные поиски вертолета Robinson R44, который пропал 21 июня. На его борту находились два человека – пилот и наблюдатель. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки, когда связь с ним прервалась. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Аварийный радиомаяк, который должен был сработать при падении, так и не подал сигнал, что сильно осложняет поиски. За почти месяц обследованы огромные территории, но найти вертолет или его обломки пока не удалось.

«16 июля для проведения поисково-спасательной операции и для усиления группировки из Владивостока в населенный пункт Светлая вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологическим расчетом, а также группой поисково-спасательного объединения «ЛизаАлерт» на борту», - рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Добровольцы и профессионалы будут прочесывать самые сложные участки в труднодоступной тайге. Параллельно продолжаются наземные поиски: в них участвуют спасатели краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты Приморской авиабазы. Всего задействован 51 человек.

Координацией поисков занимается Росавиация. Ситуация остается на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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