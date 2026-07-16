Юлия Барановская рассказала о многодетных семьях Сахалина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Известная телеведущая Юлия Барановская в новом выпуске своего проекта рассказала о системе поддержки семей с детьми, которая работает в Сахалинской области. Программа целиком посвящена островному региону – главными героями стали многодетные семьи, которые пользуются социальными льготами и господдержкой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В регионе активно развивают инфраструктуру для родителей: открывают службы дипломированных нянь, организуют группы кратковременного пребывания в детсадах, а на строительство или покупку жилья выделяют до двух миллионов рублей.

В объектив камеры попали истории двух семей. Виталий и Ирина Бурлак воспитывают четверых детей. На Сахалин они переехали из-за службы главы семьи, но со временем остров стал для них настоящим домом.

Вторая семья – Артем и Кристина Борисовы – тоже растят четверых ребятишек. Они активно пользуются региональными мерами поддержки: например, по бесплатным семейным абонементам проводят выходные на горнолыжных склонах. Это помогает и детям, и родителям оставаться активными и здоровыми.

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