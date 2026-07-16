На Камчатке у вулкана Горелый туристы заметили волка с добычей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке туристический гид запечатлел редкую сцену из жизни дикой природы – волка с добычей в районе вулкана Горелый. Такие кадры не часто попадают в объектив, и каждый раз они вызывают восхищение, но и напоминают об осторожности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Волк, хоть и является важной частью экосистемы, остается хищником с непредсказуемым поведением. Специалисты предупреждают: в последнее время на Камчатке участились сообщения о появлении волков в южных районах полуострова. Животные мигрируют вслед за копытными и другой доступной добычей, поэтому встречи с ними возможны в тех местах, где раньше их замечали редко.

При встрече с волком важно помнить: не приближайтесь к животному ради фото или видео. Не кормите его и не оставляйте рядом с маршрутом пищевые отходы – это может изменить поведение хищника. Не преследуйте зверя и не пытайтесь привлечь его внимание. Если вы наблюдаете из автомобиля – оставайтесь внутри. Детей держите рядом, собак – на поводке.

Если встреча произошла внезапно, ни в коем случае не поворачивайтесь к волку спиной и не бегите. Сохраняйте спокойствие, следите за животным и медленно отступайте к безопасному месту. Резкие движения могут спровоцировать преследование.

Если волк замечен рядом с людьми, туристической стоянкой или населенным пунктом, немедленно сообщите об этом сотрудникам природного парка или позвоните по номеру 112.

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