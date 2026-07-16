100 миллиметров осадков выпало в Приморье во время действия экс-тайфуна BAVI Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мощнейший супертайфун BAVI покинул Приморский край. Он выбрал самый сложный путь: перевалил через гористый Китай, потерял энергию, но все же добрался до Японского моря, пройдя траверзы Владивостока и Находки. В среду, 15 июля, его остатки в паре с полярным фронтом вылили на регион рекордное количество осадков. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Больше всего досталось Хоролю – 101,6 миллиметра, что составляет 93% от месячной нормы. Сильные дожди отметили в Находке, Партизанске, Астраханке и многих других населенных пунктах.

Уровень моря поднялся до полуметра: в Рудной Пристани – на 52 сантиметра, в Сосуново – на 54 сантиметра, а в Посьете, Владивостоке и Находке – от 33 до 48 сантиметров. Зато температура воды подскочила почти на два градуса: сейчас в столице Приморья она держится на отметке +21,9 градуса, а в Посьете и вовсе +23,8 градуса.

Реки в регионе немного поднялись. На Раздольной уровень достиг неблагоприятных отметок из-за сбросов воды с китайских водохранилищ. До опасного уровня не хватает 20 сантиметров, но пока вода стабилизировалась.

В ближайшую неделю в Приморье будет жарко и душно. В понедельник, 20 июля, возможен кратковременный дождь, а во Владивостоке увеличится вероятность туманов, но солнце будет пробиваться. Новые тайфуны в Тихом океане зарождаются, но до конца июля угрозы для края они не представляют.

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