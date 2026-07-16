Жителя Владивостока осудили за кражу ружья и незаконное хранение боеприпасов

Суд назначил жителю Приморья наказание в виде восьми лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, признанному виновным в хищении огнестрельного оружия, незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Как установлено в суде, подсудимый, имея доступ к сейфу в квартире потерпевшей, тайно похитил ее охотничье ружье, причинив ущерб на сумму более 158 тысяч рублей. Кроме того, в ходе обыска на территории его домовладения сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пистолет, охотничий карабин, боеприпасы к нарезному оружию и три ручные осколочные гранаты.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что бывшая супруга и друг, который является свидетелем по делу, оговорили его из корыстных побуждений и чувства мести. Однако суд, изучив все представленные доказательства, показания потерпевшей и свидетелей, признал его вину доказанной по всем эпизодам. Мужчину осудили за хищение оружия, незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей.

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