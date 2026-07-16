Бывший супертайфун BAVI покинул Приморье, оставив рекордные дожди и подъем уровня моря

Тайфун отметился в Приморье мощными ливнями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Супертайфун BAVI, признанный одним из рекордсменов по энергетике, покинул территорию Приморского края, оставив после себя мощные осадки и подъемы уровня воды. Глава Примгидромета Борис Кубай подвел итоги прохождения супертайфуна над Приморьем, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Наибольшее количество дождей выпало в Хороле – 101,6 мм, что составляет 93% месячной нормы. В Находке, Партизанске, Кавалерово и других населенных пунктах прошли очень сильные дожди – более 50 мм. В период прохождения тайфуна уровень моря поднялся от 33 до 54 сантиметров в разных точках побережья: в Посьете – на 33 см, во Владивостоке – на 47 см, а в Сосуново — на 54 см. Благодаря тайфуну температура воды в Японском море повысилась почти на два градуса и сегодня составляет от 21,9 °C во Владивостоке до 23,8 °C в Посьете.

На большинстве рек Приморья подъемы воды не достигли неблагоприятных критериев, однако на реке Раздольная из-за дождей на территории КНР, переполнения водохранилищ и сбросов воды зафиксирован резкий подъем уровня, достигший неблагоприятной отметки. До опасного уровня не хватает всего 20 сантиметров, но пока подъем приостановился.

«Это был тайфун, который стал одним из рекордсменов по своей энергетике. Минимальное атмосферное давление в его центре над акваторией Тихого океана порой достигало аномально низкого значения – 900 гПа, а максимальная скорость ветра — 60 м/с, или почти 200 км/ч. Обладая таким мощным энергетическим потенциалом, он выбрал для себя самый сложный путь: не над акваториями Восточно-Китайского и Жёлтого морей, где сила трения минимальна, а над гористой местностью юго-восточного Китая», – рассказал Борис Кубай.

Также эксперт поделился прогнозом погоды в Приморье на ближайшее время. По его словам, в ближайшие дни в Приморье будет жарко и душно, в понедельник возможен кратковременный дождь. Во Владивостоке вероятны туманы и облачность, но солнце будет периодически появляться. Зарождение новых тайфунов в Тихом океане продолжится, однако до конца июля угрозы для Приморского края они не представляют. Жителям региона рекомендуется следить за прогнозами, особенно в период возможных осадков и подъемов уровня воды на реках.

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