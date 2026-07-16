В Находке привлекли к ответственности 28 иностранных граждан

В Находке подвели итоги оперативно-профилактических рейдов, в ходе которых полицейские выявили десятки нарушений миграционного законодательства. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России Приморского края.

К ответственности привлечены 28 иностранных граждан и 6 россиян, которые предоставляли жилье мигрантам с нарушениями режима пребывания. Операция была направлена на пресечение незаконной миграции и выявление фактов нарушения правил въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев.

По результатам рейдов четверым иностранцам назначено принудительное выдворение с помещением в Центр временного содержания, еще один должен покинуть страну в форме контролируемого самостоятельного выезда. Пяти гражданам запретили въезд в Россию.

Кроме того, материалы на четырех работодателей, незаконно использующих труд иностранцев, направлены в прокуратуру для привлечения к административной ответственности.

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