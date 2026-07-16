Во Владивостоке рабочие сорвались с высоты на стройплощадке на Невельского

Строительная люлька оборвалась на уровне 24 этажа. Фото: предоставлено «КП»

Во Владивостоке на строительной площадке двое работников подрядной организации сорвались с высоты во время выполнения высотных работ. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Роман Язвенко для координации работы оперативных и надзорных служб. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Несчастный случай произошел 16 июля на улице Невельского во Владивостоке. Двое работников выполняли высотные работы на уровне 24 этажа и сорвались вниз. Обстоятельства инцидента выясняются, пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки и расследования, которое проводит Государственная инспекция труда. В рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка соблюдению требований охраны труда и правил техники безопасности при организации высотных работ. Следователям предстоит выяснить, были ли работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли ли необходимый инструктаж и почему система страховки не сработала.

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