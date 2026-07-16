177 тысяч жителей Владивостока прошли диспансеризацию с начала года

В Приморском крае с начала 2026 года диспансеризацию прошли более 380,5 тысячи жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае с начала 2026 года диспансеризацию прошли более 380,5 тысячи жителей, а во Владивостоке – 177 378 человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС в современных поликлиниках. Например, в новом здании владивостокской поликлиники № 9 в поселке Трудовое работает отделение медицинской профилактики, где кабинеты расположены по принципу единого маршрута, а запись ведется через отдельных регистраторов. Большинство пациентов проходят первый этап обследования менее чем за час. Отделение открыто по будням с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 14:00, при этом проверить здоровье могут не только прикрепленные к поликлинике пациенты.

«Летом пройти диспансеризацию особенно удобно: нет больших очередей, все специалисты работают в полном составе, а обследование занимает минимум времени. При этом именно профилактические осмотры позволяют выявить хронические заболевания на самых ранних стадиях, когда человек еще не чувствует никаких симптомов. Чем раньше выявлена проблема, тем эффективнее лечение», – подчеркнул заведующий отделением медико-санитарной помощи владивостокской поликлиники № 9 Александр Попов.

Врачи призывают жителей региона не откладывать заботу о своем здоровье и воспользоваться возможностью пройти обследование в летний период.

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