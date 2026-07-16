Юрий Трутнев проверил готовность приморского филиала Центра «ВОИН» к открытию

Открытие филиала запланировано на сентябрь 2026 года

Во Владивостоке завершается подготовка к открытию филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрели отремонтированное историческое здание в центре города, где разместится новый филиал, и пообщались с инструкторским составом. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В приморском филиале завершается комплектование штата – всего здесь будут работать 40 человек, включая 20 инструкторов, многие из которых являются участниками боевых действий и специальной военной операции. Наставники уже прошли профессиональную переподготовку и получили педагогическое образование в Тюменской области. В центре курсанты будут осваивать тактическую и огневую подготовку, первую помощь, применение беспилотных систем и снайпинг. Открытие филиала запланировано на сентябрь 2026 года, а всего в России подобные центры работают уже в 21 регионе.

Уже сейчас на партнерских площадках Приморья стартовала программа «Время юных героев»: первые 220 курсантов осваивают трехнедельный курс на базе центра «Юнга». Всего до осени планируется провести три смены, которые охватят более 600 человек.

Кроме того, ДВФУ и Центр «ВОИН» подписали соглашение о сотрудничестве, и выпускники центра смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в университет.

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