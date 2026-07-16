Гребцы из Приморья завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

Юные спортсмены из Приморья достойно показали себя на всероссийских соревнованиях. Фото: Краевая спортивная школа олимпийского резерва

Приморские юные спортсмены успешно выступили на двух крупных соревнованиях по гребле, подтвердив высокий уровень подготовки. Воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) завоевали 18 наград на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Энгельсе, а юниорская команда на лодках «Дракон» взяла серебро Кубка губернатора во Владивостоке. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В Энгельсе, где собрались более 450 участников из 19 регионов, приморцы показали блестящие результаты. Семь представителей КСШОР привезли 18 медалей, из которых восемь – высшей пробы.

В возрастной категории до 19 лет Владислав Желдак трижды поднимался на высшую ступень пьедестала и дважды стал бронзовым призером, а Кирилл Иванов также завоевал три золотые медали. Среди юниоров до 17 лет отличились Роман Якименко и Платон Илларионов, каждый из которых взял по два золота и серебро. В младшей группе до 15 лет блестяще выступили девушки: Алена Афанасьева завоевала золото, два серебра и бронзу, Елизавета Кубарева и Ульяна Пескова также пополнили копилку команды. Все три девушки выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Параллельно во Владивостоке на Кубке Губернатора по гребле на лодках «Дракон» команда юниоров до 19 лет в составе двенадцати спортсменов завоевала серебряные награды в классе Д-10.

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