С 2027 года в Приморье изменится учет стажа по уходу за пожилыми и инвалидами

Теперь заявление в Социальный фонд нужно будет подавать не после завершения ухода, как это происходит сейчас, а до его начала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае со следующего года вступают в силу новые правила учета в пенсионном стаже периодов ухода за нетрудоспособными гражданами – людьми старше 80 лет, инвалидами первой группы и детьми-инвалидами. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Теперь заявление в Социальный фонд нужно будет подавать не после завершения ухода, как это происходит сейчас, а до его начала. Если уход продолжается более года, заявление потребуется ежегодно продлевать. Кроме того, понадобится согласие человека, за которым осуществляется присмотр – раньше это требовалось только при раздельном проживании.

До конца 2026 года сохраняется действующий порядок, когда периоды ухода подтверждаются уже после их окончания. Однако, чтобы этот стаж был засчитан при назначении пенсии, необходимо успеть зафиксировать его до конца 2027 года – с 2028 года такая возможность будет закрыта. Подать заявление можно уже сейчас в клиентских службах регионального отделения СФР. Со следующего года прием документов также будет организован в МФЦ и в электронном виде через портал Госуслуг, что упростит процедуру для многих семей.

Важное условие остается неизменным: уход может осуществлять любой трудоспособный гражданин, но для зачета этого периода в стаж у него должен быть хотя бы один официальный день работы до или после ухода. Как и прежде, период присмотра за нетрудоспособным учитывается в страховой стаж и влияет на размер будущей пенсии. В Социальном фонде рекомендуют заранее ознакомиться с нововведениями и при необходимости обратиться за консультацией в клиентские службы или на портал «Госуслуги».

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