Школьник на мопеде без прав врезался в легковую машину в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае врачи спасли подростка после ДТП. 14-летний парень выехал на мопеде без водительских прав и столкнулся с легковым автомобилем. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в Артеме в начале мая. Подростка экстренно доставили в городскую больницу с тяжелыми травмами. Осмотр показал, что у него сломана бедренная кость со смещением.

«Для восстановления функции конечности специалисты выполнили сложную операцию — остеосинтез с использованием титановой пластины», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

После операции подросток проходил долгий курс лечения в травматологическом отделении больницы. На сегодняшний день парня уже выписали домой, однако ему еще предстоит пройти длительный и сложный этап реабилитации. Родителей просят чаще разговаривать с детьми о безопасности.

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