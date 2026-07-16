«Чувствовал себя хорошо»: выпивший пиво водитель получил приговор после ДТП на Камчатке

Жителя Камчатки осудили за ДТП с тяжкими последствиями Фото: прокуратура Камчатки

В Елизовском районе 27-летний мужчина устроил серьезную автомобильную аварию. Нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину, покалечив человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в сентябре прошлого года на трассе Облрадиоцентр – Елизово. Как рассказал сам виновник аварии, он выпил пять или шесть банок пива, но чувствовал себя хорошо, поэтому сел за руль Toyota Chaser. Разогнавшись примерно до 90 километров в час, он зацепил обочину и потерял контроль над управлением. Седан занесло на встречную полосу, где он врезался в Toyota Highlander. Пассажир кроссовера получил тяжелые травмы.

«Осужденному назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Отбывать свой срок виновник аварии будет в специализированном исправительном центре. Кроме того, после возвращения домой мужчине запретят садиться за руль еще на два года. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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