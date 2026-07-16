Пособники телефонных мошенников украли 250 профилей «Госуслуг» в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье задержали двоих 18-летних парней, которые помогали телефонным мошенникам. Они рассылали сообщения о взломе и помогли украсть сотни чужих профилей на портале «Госуслуги». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С ноября прошлого года по май 2026 года молодые люди отправляли людям фальшивые сообщения о том, что кто-то пытается зайти в их личный кабинет. Для спасения данных им предлагали срочно позвонить по указанным номерам.

Двое 18-летних парней из Приморья отправили сотни фишинговых сообщений Видео: УМВД России по Приморскому краю

Испуганные люди попадали прямо на мошенников и сами выдавали им секретную информацию. За полгода сообщники помогли похитить доступ к 250 аккаунтам.

«Злоумышленники занимались отправкой фишинговых сообщений о неправомерном доступе к личному кабинету портала "Госуслуги" с рекомендацией перезвонить», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Вычислить компьютерных преступников смогли профильные отделы полиции вместе с коллегами из ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков в квартирах парней стражи порядка забрали всю технику и телефоны. Сейчас на задержанных завели уголовное дело и поместили в изолятор. За подобную работу на телефонных аферистов им грозит до трех лет лишения свободы.

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