Падение рабочих на стройке стало поводом для расследования в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура начала проверку после несчастного случая на строительной площадке. Двое рабочих сорвались вниз во время выполнения высотных работ на улице Невельского. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП на объекте произошло 16 июля. По предварительной информации, двое сотрудников подрядной организации находились на высоте и сорвались вниз. Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Роман Язвенко.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране труда, соблюдению правил техники безопасности при производстве высотных работ», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Установление точных деталей падения людей находится на строгом контроле надзорного ведомства.

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