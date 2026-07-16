Горящий полигон с отходами полностью потушили на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полностью потушили пожар на полигоне твердых коммунальных отходов. Возгорание произошло 15 июля. Из-за сильного дыма специалистам Роспотребнадзора пришлось брать пробы воздуха. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На время тушения мусорного полигона властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации объектового характера. В зону задымления попал микрорайон Дальний. Специалисты взяли 60 проб атмосферного воздуха в трех точках, включая территорию местного детского сада. Лабораторные испытания показали, что превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе нет. За все время обращений от населения в медицинские организации также не зафиксировали.

«Пожар потушили 16 июля в 18:30, доложили в ЕДДС и министерство. При этом на полигоне организовано дежурство в усиленном режиме до утра 17 июля», – рассказал директор ответственного предприятия Андрей Кудрин.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе по-прежнему остается на строгом контроле властей.

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