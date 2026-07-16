Мужчина пытался вывезти из Приморья монеты Японской империи Фото: Уссурийская таможня

Уссурийские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей в Китай. У 20-летнего мужчины обнаружили монеты Японской империи, отчеканенные больше ста лет назад во время правления императора Мэйдзи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина ехал за границу в составе туристической группы через пункт пропуска Пограничный. Инспекторы досмотрели чемодан пассажира и нашли в нем четыре спрятанные монеты номиналом 1 сен. Самая старая была отчеканена еще в 1874 году, а самая «свежая» – в 1887 году.

По словам туриста, он купил их как сувенир в одном из музеев Владивостока, а о правилах вывоза исторических ценностей даже не догадывался. Экспертиза подтвердила, что изъятые деньги представляют культурную ценность, поэтому без разрешения от Минкультуры вывозить их запрещено.

«Заведено два дела об административных правонарушениях: по недекларированию товаров и несоблюдению запретов на вывоз», – рассказали в Уссурийской таможне.

Сейчас все четыре монеты официально изъяты. За нарушение правил молодому туристу грозит не только полная конфискация этих культурных ценностей, но и крупный денежный штраф.

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