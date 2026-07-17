Мужчину в четвертый раз осудили за нетрезвую езду в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме суд вынес приговор мужчине, который в четвертый раз попался на нетрезвом вождении. Он пытался скрыться от инспекторов, за что в итоге лишился свободы и своей Toyota Vista. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее местного жителя уже трижды судили за управление транспортом в состоянии опьянения. На улице Кирова он проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался уехать. Когда патрульным все же удалось его остановить, мужчина наотрез отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснил, что в день совершения преступления транспортным средством не управлял», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчине назначили год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Нарушителя взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года, а его автомобиль официально конфисковали.

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