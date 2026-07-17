Россельхознадзор не пустил 26 тонн баранины из Австралии в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз крупной партии баранины на кости из Австралии. Вес задержанного 14 июля товара составил почти 26 тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Груз прибыл на территорию морского рыбного порта. Во время досмотра государственный инспектор обратил внимание на серьезное нарушение единых ветеринарно-санитарных требований. На маркировке транспортной упаковки, которая была переведена на русский язык, отсутствовала информация о датах производства, сроках расфасовки и массе нетто.

«Вместо этих данных стоит пометка «смотри другую этикетку», однако эта этикетка не имеет перевода на русский язык», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Недостаток информации нарушает технический регламент маркировки пищевой продукции, поэтому Россельхознадзор приостановил движение груза. Его разрешат перевозить дальше и пустят в оборот только после того, как импортер полностью исправит все недочеты на коробках. Всего с начала года специалисты задержали на границе уже 101 партию импортных товаров из-за нарушений.

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