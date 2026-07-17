Жителю Приморья запретили выезд за границу из-за долга за горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке судебные приставы заставили местного жителя впустить в квартиру специалистов теплосетей. Он задолжал за услуги отопления и горячего водоснабжения более 46 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Энергоснабжающая компания устала ждать оплаты и обратилась в суд. Хозяина квартиры обязали открыть дверь, чтобы специалисты смогли перекрыть подачу горячей воды до полного погашения задолженности. Однако мужчина проигнорировал требования закона и не пустил проверяющих на порог даже после открытия исполнительного производства. За это приставы оштрафовали его по административной статье и вынесли постановление о временном запрете на выезд за границу.

«В результате гражданин исполнил решение суда. Теперь ему предстоит оплатить назначенный административный штраф», – рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

Угроза остаться невыездным и дополнительные штрафы заставили мужчину передумать. Он предоставил специалистам теплосетей полный доступ к коммуникациям в своей квартире.

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