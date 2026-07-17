Опасного вредителя нашли в поставках цветов из Китая в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить из Китая 19,2 тысячи срезов живых цветов. В партиях растений обнаружили опасного карантинного вредителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы досмотрели грузовой автомобиль, который заехал в страну через пункт пропуска Пограничный. Во время проверки они обратили внимание на подозрительные образцы и отправили их в лабораторию. Анализы подтвердили наличие западного цветочного трипса. В первой партии вредитель поразил 4,8 тысячи гипсофил, подсолнечников и дельфиниумов, а во второй – 14,4 тысячи срезов хризантем, эустом и зеленой гвоздики.

«Ввоз зараженных частей партий был запрещен. По выбору собственника продукции, которым является предприятия из Владивостока, цветы будут уничтожены», – рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».

После официального подтверждения наличия карантинного объекта всю зараженную цветочную продукцию отправят на ликвидацию под контролем профильного ведомства.

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