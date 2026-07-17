Суд взыскал с пособника мошенников более 700 тысяч рублей в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнегорске местной жительнице вернут деньги, похищенные телефонными мошенниками. Прокуратура через суд взыскала более 770 тысяч рублей с так называемого дроппера – человека, который предоставил мошенникам свои банковские реквизиты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2025 году пожилой женщине позвонили неизвестные и предложили юридические услуги по обороту цифровой валюты. Пенсионерка поверила и перевела 720 тысяч рублей на продиктованные номера. Позже выяснилось, что деньги поступили на два банковских счета, оформленных на жителя Махачкалы. Мужчина специально передал свои данные преступникам для проведения незаконных финансовых операций.

«Прокурор города Дальнегорска обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Теперь жителю Дагестана предстоит вернуть обманутой пенсионерке свыше 770 тысяч рублей. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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